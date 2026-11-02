Казахстан заявил о приостановке прокачки по нефтепроводу Атырау - Самара

Прокачка по магистральному нефтепроводу Атырау - Самара временно приостановлена из-за атаки БПЛА на объекты Самарского производственно-диспетчерского узла. Об этом информировала официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

Прокачка по магистральному нефтепроводу Атырау - Самара временно приостановлена из-за атаки БПЛА на объекты Самарского производственно-диспетчерского узла. Об этом информировала официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

"В ночь на понедельник объекты Самарского производственно-диспетчерского узла были атакованы беспилотниками. В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау - Самара была временно приостановлена", - отметила Серикпаева.

Отмечается, что компетентные службы оценивают техническое состояние инфраструктуры. "Возобновление приема нефти по этому направлению планируется в ближайшее время", - указала представитель министерства, сообщает ТАСС.