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Мурашко заявил, что универсального препарата для продления жизни нет

Мурашко заявил, что универсального препарата для продления жизни нет Мурашко заявил, что универсального препарата для продления жизни нет

Универсального препарата, который позволил бы увеличить продолжительность жизни, на сегодняшний день нет. об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на конгрессе \"Национальное здравоохранение 2026\".

Универсального препарата, который позволил бы увеличить продолжительность жизни, на сегодняшний день нет. об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение 2026".

"Пока нет универсального решения, что какой-нибудь один лекарственный препарат обеспечивал всем увеличение продолжительности жизни и здоровой жизни", - отметил он.

Вместе с тем, по словам министра, исследования по такому направлению ведутся во многих странах мира, сообщает ТАСС.

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Теги:
#продление
#жизнь
#препарат
#мурашко
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