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Безопасность

В Польше направили дополнительные силы полиции к границе с РФ

В Польше направили дополнительные силы полиции к границе с РФ В Польше направили дополнительные силы полиции к границе с РФ

В Польше направили дополнительные силы полиции к границе с Калининградской областью РФ. Согласно официальной версии, они необходимы для проведения операции \"по борьбе с диверсиями\".

В Польше направили дополнительные силы полиции к границе с Калининградской областью РФ. Согласно официальной версии, они необходимы для проведения операции "по борьбе с диверсиями".

"Полиция обеспечивает безопасность на границе с Калининградской областью на случай возможных событий, которые могли бы повлечь за собой диверсионные действия", - отметил главный комендант польской полиции Марек Боронь.

"В этой связи в приграничный район прибыли подкрепления из полицейских управлений нескольких воеводств", - уточнил он в эфире радиостанции RMF FM.

Некоторое время назад в российском посольстве в Варшаве обратили внимание на заметное усиление милитаристской риторики в инфополе республики, в том числе на вбросы о "возможных диверсионных актах", сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#польша
#граница
#полиция
#силы
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