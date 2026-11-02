Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Белоруссии, где примет участие в IV Международной конференции по евразийской безопасности, сообщает ТАСС.
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Политика
Лавров прибыл в Белоруссию
2 ноября 2026 / 22:46
© Софья Сандурская/ ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Белоруссии, где примет участие в IV Международной конференции по евразийской безопасности, сообщает ТАСС.
Ожидается, что российский министр выступит на пленарной сессии, где изложит актуальные оценки военно-политической ситуации в Евразии. Центральной темой обсуждения на конференции будет разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
IV конференцию по евразийской безопасности принимает Минск с 3 по 4 ноября. Ее участниками станут более 600 делегатов из 50 стран.
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