Aftenposten: сына королевы Норвегии отпустят из-под стражи

Суд Осло освободит из-под стражи сына королевы Норвегии Мариуса Борга Хёйби, который получил срок по делу об изнасиловании. Об этом сообщает газета Aftenposten .

Суд Осло освободит из-под стражи сына королевы Норвегии Мариуса Борга Хёйби, который получил срок по делу об изнасиловании. Об этом сообщает газета Aftenposten.

В июне суд вынес Хёйби приговор в виде четырех лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании и других преступлениях. Его защита обжаловала приговор.

По данным издания, Хёйби может оказаться на свободе при условии регулярной явки в полицию и прохождения тестов на наркотические вещества. Данное решение пока не вступило в силу и может быть пересмотрено вышестоящей инстанцией.

Дело против сына королевы Норвегии началось в 2024 году. Сам Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, при этом он признавал, что применял физическое насилие в отношении одной из жертв, находясь в наркотическом опьянении, сообщает ТАСС.