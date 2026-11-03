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Aftenposten: сына королевы Норвегии отпустят из-под стражи

Aftenposten: сына королевы Норвегии отпустят из-под стражи Aftenposten: сына королевы Норвегии отпустят из-под стражи

Суд Осло освободит из-под стражи сына королевы Норвегии Мариуса Борга Хёйби, который получил срок по делу об изнасиловании. Об этом сообщает газета Aftenposten.

Суд Осло освободит из-под стражи сына королевы Норвегии Мариуса Борга Хёйби, который получил срок по делу об изнасиловании. Об этом сообщает газета Aftenposten.

В июне суд вынес Хёйби приговор в виде четырех лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании и других преступлениях. Его защита обжаловала приговор.

По данным издания, Хёйби может оказаться на свободе при условии регулярной явки в полицию и прохождения тестов на наркотические вещества. Данное решение пока не вступило в силу и может быть пересмотрено вышестоящей инстанцией.

Дело против сына королевы Норвегии началось в 2024 году. Сам Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, при этом он признавал, что применял физическое насилие в отношении одной из жертв, находясь в наркотическом опьянении, сообщает ТАСС.

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Теги:
#норвегия
#сын
#освобождение
#королева
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