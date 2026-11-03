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Политика

Трамп заявил, что не будет возобновлять удары по Ирану сразу после выборов

Трамп заявил, что не будет возобновлять удары по Ирану сразу после выборов Трамп заявил, что не будет возобновлять удары по Ирану сразу после выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 3 ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 3 ноября.

На соответствующий вопрос он ответил отрицательно. Слова американского лидера распространил пресс-пул Белого дома.

В понедельник Трамп высказал мнение, что Тегеран и Вашингтон могут прийти к договоренности, позволяющей им завершить конфликт. 8 октября он заявлял, что США не намерены наносить удары по территории исламской республики до промежуточных выборов в Конгресс.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий прекращение боевых действий. 8 июля США возобновили масштабные удары по территории исламской республики, обвинив ее в нарушении договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. После этого администрация США сигнализировала о переходе к попытке экономического удушения Ирана посредством санкций, сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#удары
#иран
#выборы
#конгресс
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