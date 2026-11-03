Трамп заявил, что не будет возобновлять удары по Ирану сразу после выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 3 ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 3 ноября.

На соответствующий вопрос он ответил отрицательно. Слова американского лидера распространил пресс-пул Белого дома.

В понедельник Трамп высказал мнение, что Тегеран и Вашингтон могут прийти к договоренности, позволяющей им завершить конфликт. 8 октября он заявлял, что США не намерены наносить удары по территории исламской республики до промежуточных выборов в Конгресс.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий прекращение боевых действий. 8 июля США возобновили масштабные удары по территории исламской республики, обвинив ее в нарушении договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. После этого администрация США сигнализировала о переходе к попытке экономического удушения Ирана посредством санкций, сообщает ТАСС.