В России за прошедшую неделю зарегистрировали свыше 555 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.
США не откажутся от Израиля. Мнение
6 ноября 2026 / 19:50
Трамп активизируется на украинском треке. Мнение
6 ноября 2026 / 19:33
Зеленский заявил, что все электростанции на Украине повреждены
6 ноября 2026 / 10:43
Общество
В России за неделю подтвердили более 555 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19
3 ноября 2026 / 10:59
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
В России за прошедшую неделю зарегистрировали свыше 555 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.
"В целом заболеваемость респираторными инфекциями в России соответствует сезонным уровням: на 44-й неделе 2026 года в стране зарегистрировано более 555 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. При этом еженедельно увеличивается число заболевших гриппом", - указали в ведомстве.
Отмечается, что вакцинацию против гриппа прошли более 35,4 млн граждан РФ.
Также по теме:
06.11.2026 17:31Заразившегося в ДРК Эболой медработника изолировали
05.11.2026 17:16Мурашко назвал число привитых против гриппа жителей России
05.11.2026 16:45Президент сообщил, что привился от гриппа российской вакциной
05.11.2026 15:30В ДР Конго с мая зарегистрировали более 10,6 тыс. случаев Эболы
03.11.2026 15:30Мурашко назвал ожирение одним из главных рисков для долголетия
02.11.2026 21:59Мурашко заявил, что универсального препарата для продления жизни нет
26.10.2026 19:15Число летальных исходов из-за Эболы в ДР Конго превысило 4,8 тыс.
26.10.2026 18:45Стало известно количество проведенных циклов ЭКО с 2025 года
26.10.2026 14:44В России зарегистрировали завозной случай лихорадки Зика
Актуально