В России за неделю подтвердили более 555 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

В России за прошедшую неделю зарегистрировали свыше 555 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС .

В России за прошедшую неделю зарегистрировали свыше 555 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"В целом заболеваемость респираторными инфекциями в России соответствует сезонным уровням: на 44-й неделе 2026 года в стране зарегистрировано более 555 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. При этом еженедельно увеличивается число заболевших гриппом", - указали в ведомстве.

Отмечается, что вакцинацию против гриппа прошли более 35,4 млн граждан РФ.