Песков заявил об организации встречи лидеров РФ, КНР и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по организации встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже ведется, она должна пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по организации встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже ведется, она должна пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

"Работа по организации такой встречи уже ведется", - отметил представитель Кремля в интервью британской газете Financial Times.

МИД КНР на вопрос издания о перспективах проведения трехсторонних консультаций указал, что Пекин "находится в контакте с соответствующими сторонами касательно встречи лидеров Китая и России", при этом не упомянул возможную встречу с участием Трампа.

Саммит АТЭС примет китайский Шэньчжэнь 18-19 ноября.

Ранее Трамп заявлял, что трехсторонняя встреча с Путиным и Си Цзиньпином могла бы состояться в КНР, сообщает ТАСС.