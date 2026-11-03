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Песков заявил об организации встречи лидеров РФ, КНР и США

Песков заявил об организации встречи лидеров РФ, КНР и США Песков заявил об организации встречи лидеров РФ, КНР и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по организации встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже ведется, она должна пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по организации встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже ведется, она должна пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

"Работа по организации такой встречи уже ведется", - отметил представитель Кремля в интервью британской газете Financial Times.

МИД КНР на вопрос издания о перспективах проведения трехсторонних консультаций указал, что Пекин "находится в контакте с соответствующими сторонами касательно встречи лидеров Китая и России", при этом не упомянул возможную встречу с участием Трампа.

Саммит АТЭС примет китайский Шэньчжэнь 18-19 ноября. 

Ранее Трамп заявлял, что трехсторонняя встреча с Путиным и Си Цзиньпином могла бы состояться в КНР, сообщает ТАСС.

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Теги:
#песков
#трамп
#путин
#встреча
#си цзиньпин
#организация
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