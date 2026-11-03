Президент РФ поручил внедрить обучение наставничеству в педвузах

Президент России Владимир Путин дал поручение предусмотреть при реализации программ высшего педагогического образования получение студентами навыков наставничества. Соответствующий список поручений размещен на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин дал поручение предусмотреть при реализации программ высшего педагогического образования получение студентами навыков наставничества. Соответствующий список поручений размещен на сайте Кремля.

"Предусмотреть при реализации образовательных программ высшего педагогического образования приобретение обучающимися навыков наставничества в молодежных и детско-взрослых коллективах, освоение современных технологий наставничества", - следует из документа.

Сроком исполнения поручения значится 1 сентября 2027 года. Ответственные - министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает ТАСС.