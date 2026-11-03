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Экономика

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 3 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 3 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,5% и торговались на уровне 2 467,89 и 960,12 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опустился на 4,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,186 рубля. К 09:05 мск курс китайской валюты замедлил снижение и составлял 12,206 рубля (-2,15 копейки).

На 09:16 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 467,4 пункта (+0,48%), индекс РТС находился на уровне в 959,93 пункта (+0,48%). Курс юаня составлял 12,226 рубля (-0,15 копейки).

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Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
#рост
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