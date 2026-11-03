Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 3 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.
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Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
3 ноября 2026 / 12:13
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 3 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,5% и торговались на уровне 2 467,89 и 960,12 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опустился на 4,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,186 рубля. К 09:05 мск курс китайской валюты замедлил снижение и составлял 12,206 рубля (-2,15 копейки).
На 09:16 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 467,4 пункта (+0,48%), индекс РТС находился на уровне в 959,93 пункта (+0,48%). Курс юаня составлял 12,226 рубля (-0,15 копейки).
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