Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 3 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,5% и торговались на уровне 2 467,89 и 960,12 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опустился на 4,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,186 рубля. К 09:05 мск курс китайской валюты замедлил снижение и составлял 12,206 рубля (-2,15 копейки).

На 09:16 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 467,4 пункта (+0,48%), индекс РТС находился на уровне в 959,93 пункта (+0,48%). Курс юаня составлял 12,226 рубля (-0,15 копейки).