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Общество

Во Франции назвали число задержанных участников протестного движения

Во Франции назвали число задержанных участников протестного движения Во Франции назвали число задержанных участников протестного движения

Во Франции с 17 октября из-за продолжающихся протестов были задержаны порядка 5 тыс. человек. Об этом заявил министр юстиции страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

Во Франции с 17 октября из-за продолжающихся протестов были задержаны порядка 5 тыс. человек. Об этом заявил министр юстиции страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

"Было 4 914 случаев задержания с помещением под стражу. При этом 70% задержанных являются совершеннолетними. Это наглядно демонстрирует, что речь идет о движении взрослых, а не о продолжении выступления лицеистов", - указал он.

Согласно данным министра, 329 человек получили тюремные сроки. По его словам, это "чрезвычайно жесткая уголовно-правовая реакция".

Протесты во Франции начались в сентябре с выступлений учащихся, недовольных перегруженным расписанием и нехваткой преподавателей. Позднее к ним присоединились профсоюзы и представители движения "желтых жилетов", выступающие против снижения покупательной способности населения и увеличения цен на топливо.

После беспорядков 17 октября власти республики увеличили число привлеченных к охране порядка правоохранителей с 10 тыс. до 70 тыс. Акции 24 и 31 октября прошли заметно спокойнее, сообщает ТАСС.

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Теги:
#франция
#протесты
#задержанные
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