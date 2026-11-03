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Безопасность

Иранский кризис: развязка близка

Пентагон готов начать военную операцию против Ирана на следующий день после промежуточных выборов в конгресс

Иранский кризис: развязка близка Иранский кризис: развязка близка

Юрий Веселов, военный обозреватель

Юрий Веселов, военный обозреватель

Похоже, американские переговорщики так и не смогли убедить иранских руководителей пойти на уступки для заключения «сделки», и Дональд Трамп все же принял решение о продолжении войны. Кто бы сомневался? Даже, если бы иранцы согласились с некоторыми требованиями американцев, англосаксы совместно со своим еврейским союзником не отказались от очередной агрессии.

Американский кабельный телеканал MS Now со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из арабских стран Аравийского полуострова сообщил о том, что Белый дом предупредил союзников на Ближнем Востоке о том, что они должны быть готовы к короткой, но интенсивной серии ударов по Ирану уже 4 ноября. Днем ранее американцы переизберут всех 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, в результате чего будет определено, какая партия получит большинство в обеих палатах на следующие два года.

Несколько дней назад американское издание «The Wall Street Journal» информировало читателей о том, что США предупредили несколько государств Персидского залива о необходимости подготовки к новой военной операции против Ирана с тем, чтобы заставить Тегеран выполнить условия Дональда Трампа в вопросах программы ядерной энергетики и ракетного вооружения. По сообщению газеты, американские военные полностью пополнили арсеналы боеприпасов и перебрасывают в Израиль дополнительно несколько батарей ЗРК «Патриот». Проводится интенсивная подготовка бомбардировщиков и истребителей для нанесения ударов.

Британский авиационный ресурс «Military Air Tracking» сообщает о размещении на авиабазах Израиля 43 самолетов-заправщиков ВВС США: на базе Рамон в пустыне Негев 25 воздушных танкеров, на базе Овда на юге страны – 4 и в аэропорту Бен-Гурион – 18 заправщиков. В последнюю неделю на различные израильские авиабазы совершили посадку более десяти американских тяжелых транспортных самолетов.

Руководство рабских стран Персидского залива не поддерживает Трампа в намерениях осуществления очередной военной операции против Ирана. 30 и 31 октября в Тегеране и Дохе прошли ирано-катарские консультации в интересах склонения Тегерана к возобновлению переговоров с Вашингтоном. Арабские монархии опасаются, что иранцы в качестве ответных мер на агрессию начнут наносить удары по экономическим объектам стран, в которых размещены американские военные базы. Ранее иранцы предупреждали, что целями их ударов также могут стать и те государства, которые предоставят врагу свое воздушное пространство для действий его авиации. На сегодняшний день с запретом на пролеты иностранной боевой авиации официально выступили Саудовская Аравия, Султанат Оман, Катар.

Как стало известно, 30 октября верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи провел совещание с начальником Центрального штаба вооруженных сил генералом Али Абдоллахи, командующим армией генерал-майором Амиром Хатами и главнокомандующим Корпуса Стражей исламской революции генерал-майором Ахмадом Вахиди. Хаменеи приказал расширить географию намеченных для ударов целей, а ответные действия должны не должны быть сдержанными в использовании имеющихся средств поражения.

Можно предполагать, что на этот раз военно-политическое руководство задействует все виды оружия для нанесения ударов по наиболее важным целям противника на всей территории региона.

     

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Теги:
#сша
#иран
#кризис
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