Россиянин Антон Аристархов стал обладателем золотой нагрпады чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе, который принимает Доха.
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Спорт
Российский стрелок Аристархов завоевал золотую медаль ЧМ в Дохе
3 ноября 2026 / 12:31
© Станислав Красильников/ ТАСС
Россиянин Антон Аристархов стал обладателем золотой нагрпады чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе, который принимает Доха.
Российский спортсмен одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров в упражнении "соло". Серебро завоевал Равиндер Сингх из Индии. Бронза досталась представителю Румынии Луке Йолдеа.
27-летний Аристархов является семикратным чемпионом Европы, сообщает ТАСС.
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