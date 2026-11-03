Российский стрелок Аристархов завоевал золотую медаль ЧМ в Дохе

Россиянин Антон Аристархов стал обладателем золотой нагрпады чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе, который принимает Доха.

Россиянин Антон Аристархов стал обладателем золотой нагрпады чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе, который принимает Доха.

Российский спортсмен одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров в упражнении "соло". Серебро завоевал Равиндер Сингх из Индии. Бронза досталась представителю Румынии Луке Йолдеа.

27-летний Аристархов является семикратным чемпионом Европы, сообщает ТАСС.