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Российский стрелок Аристархов завоевал золотую медаль ЧМ в Дохе

Российский стрелок Аристархов завоевал золотую медаль ЧМ в Дохе Российский стрелок Аристархов завоевал золотую медаль ЧМ в Дохе

Россиянин Антон Аристархов стал обладателем золотой нагрпады чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе, который принимает Доха.

Россиянин Антон Аристархов стал обладателем золотой нагрпады чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе, который принимает Доха.

Российский спортсмен одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров в упражнении "соло". Серебро завоевал Равиндер Сингх из Индии. Бронза досталась представителю Румынии Луке Йолдеа.

27-летний Аристархов является семикратным чемпионом Европы, сообщает ТАСС.

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Теги:
#чемпионат мира
#золото
#доха
#стрелок
#аристархов
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