Кремль подтвердил дату переговоров Москвы, Вашингтона и Киева

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 10-11 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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© Сергей Бобылев/ ТАСС
Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 10-11 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно делегация России 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
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