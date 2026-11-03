Американская удавка на шее ЕС

Владимир Блинков, экономический обозреватель

До начала СВО торговый профицит стран ЕС составлял 22-24 млрд евро в месяц. Но, после ее начала он упал до дефицита в 30 млрд евро в месяц. Основной причиной такой динамики стал резкий рост доли американских энергоносителей в товарной структуре экспорта ЕС: с 12,3% в 2021 г. до 22,4% в 2022 г. В частности, резко в 2,5 раза выросли европейские закупки дорогого американского СПГ с 47,8 млн куб. м. в 2021 г. до 117,4 млн куб. м. в 2022 г. Одновременно США заняли первое место по поставкам нефти в ЕС, увеличив свою долю с 6% в 2021 г. до 18% в 2022 г.

В 2023-2025 гг. торговый профицит наполовину восстановился – до 10-15 млрд евро в месяц. Но на новом витке энергокризиса, вызванного войной США с Ираном, торговый баланс вновь стал дефицитным – за девять месяцев 2026 г. дефицит превысил 16 млрд евро. Такая динамика отражает продолжающийся рост доли американских энергоносителей. По данным Евростата, в 2024 г. ЕС закупил их на 68 млрд евро. Доля США в импорте СПГ в ЕС достигла 45,3%, а нефти и нефтепродуктов - 16,1%. В 2025 г. США обеспечили уже 55% поставок СПГ в ЕС и 17% импорта нефти.

В середине 2025 г. в Шотландии Дональд Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен договорились о том, что Европа откажется от российских поставок нефти и газа и будет в 2026-2028 гг. ежегодно закупать их у США уже на 250 млрд долл., а также увеличит инвестиции в США до 600 млрд долл. и гарантирует спрос на американскую военную технику. Т.е. США намерены нарастить свою долю в импорте энергоносителей до 67,5%. Правда, доведение стоимости поставок до 250 млрд долл. в год, по мнению зарубежных экспертов, возможно только при резком повышении цен на американские энергоресурсы. Но сейчас, после «ормузского кризиса», и это представляется вполне реальным. А задача, которую решает администрация Трампа - подсадить европейскую экономику на крайне дорогие энергоносители с тем, чтобы раз и навсегда избавиться от опасного конкурента, вполне реальной. Это должно лишить Старый Свет остатков конкурентоспособности и закрепить его роль как сателлита Вашингтона. И, со своей стороны, США делают все, чтобы обеспечить ресурсную базу реализации этих планов. Так, мощности производства СПГ в США в 2021-2025 гг. выросли почти в два раза - с 67 млн т до 118 млн т - это примерно 163 млрд кубометров и сопоставимо с поставками российского газа в ЕС до 2022 г. В 2026-2027 гг. ожидается ввод еще 4-х крупных проектов - CP2, Rio Grande, Port Arthur и Golden Pass. Их суммарная мощность оценивается примерно в 85 млрд кубометров.

Так что США достаточно успешно решают собственные задачи. А что же Европа? Каковы итоги «мудрой политики» европейских лидеров?

Основу экспорта ЕС составляют промышленные товары: машины и транспортные средства, химическая продукция, а также продукты питания и напитки. В то же время блок является чистым импортером энергии и сырья. Поэтому рост цен на энергоносители сильно ударил по европейской промышленности, прежде всего германской, резко увеличив затраты на производство и снизив рентабельность. Только за счёт удорожания энергоносителей потери Европы за последние 8 месяцев превысили 100 млрд евро. Так что ущерб населению и ключевым сегментам экономики ЕС, нанесенный действиями администрации США при посредничестве европейских руководителей, весьма серьезный.

Как заявила экономист IW Самина Султан, особый урон понес автомобильный сектор. Например, поставки автомобилей и автозапчастей из ЕС в США сократились на 20,4%, в частности Германия зафиксировала падение на 18,9%. Возникшая ситуация побуждает руководителей автоконцернов закрывать предприятия в Европе из-за их неконкурентоспособности. Так, легенда немецкого автопрома - Audi планирует сократить производство и сотрудников в Германии и построить завод в США (инвестиции – 4,2 млрд долл.). По данным Reuters, за это Audi обещано снижение пошлины на ввоз автомобилей из ЕС. И такое поведение руководства Audi полностью соответствует общему умонастроению европейских промышленников, вынужденных идти на сделки с Вашингтоном. Так что, администрация Трампа сумела превратить украинский конфликт не только в источник дохода, но и инструмент для переманивания наиболее крепких предприятий.

Сейчас ситуация приблизилась к критической отметке. В пятницу 30 октября цены на газ в Европе впервые с 2022 г. превысили 103 евро за мегаватт-час. Ситуацию усугубила паническая скупка газа в попытке запрыгнуть в отходящий поезд и заполнить европейские хранилища перед надвигающейся зимой. Как сообщило издание Politico на встрече министров энергетики 28 октября власти стран ЕС признали свою неспособность сдержать цены на газ. По словам чиновников, Европа исчерпала все возможности и у нее «нет волшебной палочки», которая позволила бы решить самую насущную проблему населения. По мнению ряда западных аналитиков, в сложившейся ситуации закупки дорогого американского топлива не позволят Европе выйти из энергетического кризиса и поддержать свою промышленность и население. А вот для США - это сейчас наиболее прибыльный бизнес.

Но только этим США не удовлетворились. Напомню, что в начале 2025 г. администрация Трампа прекратила выделять новые пакеты помощи Украине, делегировав право помогать Украине Евросоюзу. Сейчас совокупный объем помощи Незалежной со стороны стран и институтов ЕС превышает американский. По данным Кильского института мировой экономики, он достиг 228,5 млрд долл. Причем, значительная часть этой помощи поступает в виде американского оружия, которое закупает Евросоюз для последующей передачи Украине.

Сейчас Вашингтон хочет, чтобы Европа взяла на себя больше нагрузки и в НАТО. В новой модели НАТО Европе достанется более тяжелая ноша - она возьмет на себя основную долю ответственности за собственную неядерную оборону, что позволит Вашингтону сократить свое неядерное военное присутствие, сохранив при этом американский ядерный зонтик и стратегическое руководство. Перевооружение Европы, как и раньше, будет полагаться в основном на американские самолеты, ракеты, программное обеспечение и системы ведения разведки, так что экономические выгоды частично утекут обратно в американскую промышленность, а зависимость сохранится.

Все это показывает, что Брюссель как политический игрок проводит фактически антиевропейскую политику. В итоге, Евросоюз трещит по швам и виновата в этом не только бесконечная «помощь» Украине, пишет издание L’AD. Брюссель тратит сотни миллиардов евро на Киев, а США зарабатывают на этом и навязывают ему собственные интересы. ЕС, из субъекта, который поклялся нанести России стратегическое поражение, превратился в главного заложника конфликта. Он лишен собственных энергоносителей, а от российских отказался. В результате «мудрых стратегических устремлений» руководства ЕК и ведущих стран, Европа не имеет реальной возможности принимать решения, она подчинена США и делает все по их указаниям, даже если это идет вразрез с ее экономическими интересами. При этом ее руководители продолжают делать вид, что они способны поддерживать на плаву доказавший свою бесперспективность проект Украина.