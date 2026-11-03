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Политика

Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения

 

 

Интрига американских выборов сегодня заключается только в том, удастся ли республиканцам сохранить большинство в Сенате. Основная борьба до последнего дня шла именно за это. Считается, что Нижняя палата потеряна ими по умолчанию.

Многие в США сейчас опасаются беспорядков, которые могут охватить страну после объявления результатов выборов. Можно предположить, что, если Демократическая партия получит большинство и в Сенате, республиканцы признают поражение и не будут выводить своих сторонников на улицы.

С другой стороны, если демократы не получат то количество голосов, на которое они сейчас рассчитывают, они вполне могут заявить о фальсификациях и спровоцировать народные волнения.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос"  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/020a4cf1cdf08f36d858d6f5147caf6a/

 

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Теги:
#сша
#выборы
#демократы
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