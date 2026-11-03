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Политика

Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится

Смогут ли демократы на промежуточных выборах в США одержать сокрушительную победу – это еще надо посмотреть. Опросы вещь ненадежная, и мы уже видели, как побеждал Трамп в ситуации, когда социологи сулили ему поражение.

Смогут ли демократы на промежуточных выборах в США одержать сокрушительную победу – это еще надо посмотреть. Опросы вещь ненадежная, и мы уже видели, как побеждал Трамп в ситуации, когда социологи сулили ему поражение.

Даже, если победят демократы вектор поддержки Украины после выборов уже не будет таким, как прежде. У США уже нет тех возможностей, которые были при Байдене, когда миллиарды долларов вкачивались в Украину.

Если говорить об оружии, которое требует киевское руководство, то после иранской кампании американцы осознали, что им самим теперь оружия не хватает. Они будут вкладываться в собственное перевооружение.

Однако, и полностью отстраняться от конфликта на Украине США не будут. Разговоры Трампа о том, как ему надо остро прекратить войну – это только слова. На самом деле украинский кризис для Соединенных Штатов - это способ заработка и средство давления на Россию.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e40a44fd8169343d5e68682fd3ae578e/

 

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Теги:
#сша
#украина
#выборы
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