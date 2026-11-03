Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 ноября 2026 / 15:39
КОТИРОВКИ
USD
03/11
80.9734
EUR
03/11
90.4635
Новости часа
Лукашенко считает, что Трамп помешал Европе развязать ядерный конфликт Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Москва
3 ноября 2026 / 15:39
Котировки
USD
03/11
currency
80.9734
0.0000
EUR
03/11
currency
90.4635
0.0000
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
1 ноября 2026 / 10:26
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество

В России увеличили перечень нарушений для выдворения мигрантов

В России увеличили перечень нарушений для выдворения мигрантов В России увеличили перечень нарушений для выдворения мигрантов

В России ужесточили ответственность за нарушения в сфере миграции, в том числе в два раза расширен перечень административных правонарушений, за совершение которых предусматривается выдворение из страны. Соответствующие нормы отражены в федеральном законе, который вступил в силу с 3 ноября.

В России ужесточили ответственность за нарушения в сфере миграции, в том числе в два раза расширен перечень административных правонарушений, за совершение которых предусматривается выдворение из страны. Соответствующие нормы отражены в федеральном законе, который вступил в силу с 3 ноября.

Так, общее количество статей, содержащих санкцию в виде выдворения, достигло 45. В их числе, в частности, мелкое хулиганство, нарушение правил проведения публичных мероприятий, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также дискредитация ВС РФ.

Вместе с тем увеличен список правонарушений, при совершении которых выдворение не может быть заменено на другие виды административных наказаний. "В него включены в том числе административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков", - указали в миграционной службе.

Кроме того, федеральным законом увеличены размеры нижних и верхних пределов административных штрафов для физлиц за совершение правонарушений в сфере миграции, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#россия
#мигранты
#выдворение
#перечень
#нарушения
Также по теме:
03.11.2026 13:30
Словарь английского языка Collins выбрал слово 2026 года
03.11.2026 10:19
Aftenposten: сына королевы Норвегии отпустят из-под стражи
02.11.2026 18:45
Фильм "Рождение империи" стал лидером кинопроката в России и СНГ
02.11.2026 16:16
ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают лучшими певцами страны
02.11.2026 12:46
У жителей России началась сокращенная рабочая неделя
30.10.2026 19:30
Участниками акции против экономики войны в Риме стали до 100 тыс. человек
30.10.2026 15:45
Токаев призвал обеспечить участие России в Организации тюркских государств
30.10.2026 14:46
Белый дом на Хэллоуин посетил мальчик в форме танкиста СССР
30.10.2026 12:30
Британский актер Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет
29.10.2026 19:14
Жителей России в ноябре ждет сокращенная рабочая неделя
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
13:57
Лукашенко считает, что Трамп помешал Европе развязать ядерный конфликт
13:45
В КНДР отвергли причастность к атаке на криптобиржу Binance
13:30
Словарь английского языка Collins выбрал слово 2026 года
13:15
ВС РФ нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ
12:59
В России увеличили перечень нарушений для выдворения мигрантов
12:47
Кремль подтвердил дату переговоров Москвы, Вашингтона и Киева
12:31
Российский стрелок Аристархов завоевал золотую медаль ЧМ в Дохе
12:15
Во Франции назвали число задержанных участников протестного движения
12:13
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:40
Президент РФ поручил внедрить обучение наставничеству в педвузах
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО