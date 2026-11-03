В России увеличили перечень нарушений для выдворения мигрантов

В России ужесточили ответственность за нарушения в сфере миграции, в том числе в два раза расширен перечень административных правонарушений, за совершение которых предусматривается выдворение из страны. Соответствующие нормы отражены в федеральном законе, который вступил в силу с 3 ноября.

В России ужесточили ответственность за нарушения в сфере миграции, в том числе в два раза расширен перечень административных правонарушений, за совершение которых предусматривается выдворение из страны. Соответствующие нормы отражены в федеральном законе, который вступил в силу с 3 ноября.

Так, общее количество статей, содержащих санкцию в виде выдворения, достигло 45. В их числе, в частности, мелкое хулиганство, нарушение правил проведения публичных мероприятий, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также дискредитация ВС РФ.

Вместе с тем увеличен список правонарушений, при совершении которых выдворение не может быть заменено на другие виды административных наказаний. "В него включены в том числе административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков", - указали в миграционной службе.

Кроме того, федеральным законом увеличены размеры нижних и верхних пределов административных штрафов для физлиц за совершение правонарушений в сфере миграции, сообщает ТАСС.