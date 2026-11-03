Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам портовой инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
1 ноября 2026 / 10:26
Безопасность
ВС РФ нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ
3 ноября 2026 / 13:15
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам портовой инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска и хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - указали в МО РФ.
Также по теме:
02.11.2026 18:15Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 925 военных
30.10.2026 19:58Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6,9 тыс. дронов ВСУ
30.10.2026 15:58Российские ВС за неделю освободили три населенных пункта
Актуально