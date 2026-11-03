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ВС РФ нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ

ВС РФ нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ ВС РФ нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам портовой инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам портовой инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска и хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - указали в МО РФ.

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Теги:
#всу
#вс рф
#сутки
#порты
#объекты
#инфраструктура
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