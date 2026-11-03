Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 ноября 2026 / 15:39
КОТИРОВКИ
USD
03/11
80.9734
EUR
03/11
90.4635
Новости часа
Лукашенко считает, что Трамп помешал Европе развязать ядерный конфликт Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Москва
3 ноября 2026 / 15:39
Котировки
USD
03/11
currency
80.9734
0.0000
EUR
03/11
currency
90.4635
0.0000
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
1 ноября 2026 / 10:26
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Иранский кризис
Безопасность

Ядерный удар по Ирану не в интересах США

Мнение военного аналитика Ивана Коновалова

Ядерный удар по Ирану не в интересах США Ядерный удар по Ирану не в интересах США

Администрация президента США Дональда Трампа под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану, утверждает американский журналист Такер Карлсон.

Администрация президента США Дональда Трампа под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану, утверждает американский журналист Такер Карлсон.

"Под давлением Нетаньяху администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану в течение нескольких дней", - написал Карлсон в X. Возможной целью для удара журналист назвал гору Пикакс, где, по утверждениям израильской разведки, Иран мог возобновить программу обогащения урана.

Карлсон подчеркнул, что никакое оружие не способно пробить почти 100-метровую защиту объекта, в связи с чем "единственным вариантом является ядерный удар". По его информации, Нетаньяху якобы настойчиво этого добивается из-за шаткой политической ситуации после прошедших в Израиле парламентских выборов.

Журналист отметил, что Трамп, по-видимому, еще не принял решения относительно возможного удара и проводит консультации со своими советниками, в том числе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом, которые по-прежнему склоняются к заключению сделки с Ираном.

Со своей стороны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что реальных оснований делать выводы о том, что США могут готовить нанесение ядерного удара по Ирану, нет. По словам главы МИД РФ, российская сторона очень рассчитывает, что соответствующее заявление журналиста Такера Карлсона было сделано "накануне выборов промежуточных" в США. "Такой разогрев предвыборного состояния избирателей – он иногда используется", - указал он.

Политолог, военный аналитик Иван Коновалов отмечает, что «у американцев есть конвенциональные боеприпасы, чтобы нанести удар по объекту иранской ядерной программы. Например, сверхмощная неядерная  бомба «GBU-43». США ее пытались применить в афганских горах против игиловцев (запрещен в РФ), но успех был не очевиден.  Поэтому применить-то они могут, но что они смогут этим добиться? Если атака будет осуществлена, она будет скорее показательной и решительного воздействия на ситуацию она не окажет».

По словам эксперта, «если говорить о других силовых возможностях США для уничтожения подземных ядерных объектов Ирана, то ставка делалась, прежде всего, на агентурную разведку Израиля, которая действовала на территории Ирана. Но насколько она сохранилась после первого удара Израиля, и могут ли они опять полагаться на эту сеть - это неизвестно.  А какие-то другие средства применить непросто. Ядерный же удар - это последнее на что могут пойти США. Но это опрокинет мировую систему безопасности и хоть какой-то пока еще сохранившейся баланс сил.  То есть сработает против самих США».               

  • new_top
Теги:
#сша
#иран
#ядерный удар
Также по теме:
02.11.2026 22:21
В Польше направили дополнительные силы полиции к границе с РФ
02.11.2026 16:59
Российские спортсмены взяли 19 золотых наград на ЧМ по бодибилдингу
02.11.2026 14:45
Финляндия приступила к работе по реализации инициативы о ядерном сдерживании
02.11.2026 11:39
КНДР намерена ускоренно укреплять свой ядерный потенциал
27.10.2026 16:59
Командующий ВС Нидерландов призвал готовиться к масштабному конфликту
26.10.2026 16:47
Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Беринговым и Чукотским морями
21.10.2026 16:45
Песков: США хотят обсудить с Россией и Китаем ядерное разоружение
20.10.2026 14:59
Песков: Россия не раз призывала к возобновлению диалога по стратстабильности
16.10.2026 15:31
Пекин считает нереалистичным требование Вашингтона по ядерному разоружению
16.10.2026 14:28
Генсек СНГ: объединение потенциалов с ОДКБ и ШОС становится стабилизирующим фактором
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
13:57
Лукашенко считает, что Трамп помешал Европе развязать ядерный конфликт
13:45
В КНДР отвергли причастность к атаке на криптобиржу Binance
13:30
Словарь английского языка Collins выбрал слово 2026 года
13:15
ВС РФ нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ
12:59
В России увеличили перечень нарушений для выдворения мигрантов
12:47
Кремль подтвердил дату переговоров Москвы, Вашингтона и Киева
12:31
Российский стрелок Аристархов завоевал золотую медаль ЧМ в Дохе
12:15
Во Франции назвали число задержанных участников протестного движения
12:13
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:40
Президент РФ поручил внедрить обучение наставничеству в педвузах
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО