Ядерный удар по Ирану не в интересах США

Администрация президента США Дональда Трампа под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану, утверждает американский журналист Такер Карлсон.

"Под давлением Нетаньяху администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану в течение нескольких дней", - написал Карлсон в X. Возможной целью для удара журналист назвал гору Пикакс, где, по утверждениям израильской разведки, Иран мог возобновить программу обогащения урана.

Карлсон подчеркнул, что никакое оружие не способно пробить почти 100-метровую защиту объекта, в связи с чем "единственным вариантом является ядерный удар". По его информации, Нетаньяху якобы настойчиво этого добивается из-за шаткой политической ситуации после прошедших в Израиле парламентских выборов.

Журналист отметил, что Трамп, по-видимому, еще не принял решения относительно возможного удара и проводит консультации со своими советниками, в том числе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом, которые по-прежнему склоняются к заключению сделки с Ираном.

Со своей стороны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что реальных оснований делать выводы о том, что США могут готовить нанесение ядерного удара по Ирану, нет. По словам главы МИД РФ, российская сторона очень рассчитывает, что соответствующее заявление журналиста Такера Карлсона было сделано "накануне выборов промежуточных" в США. "Такой разогрев предвыборного состояния избирателей – он иногда используется", - указал он.

Политолог, военный аналитик Иван Коновалов отмечает, что «у американцев есть конвенциональные боеприпасы, чтобы нанести удар по объекту иранской ядерной программы. Например, сверхмощная неядерная бомба «GBU-43». США ее пытались применить в афганских горах против игиловцев (запрещен в РФ), но успех был не очевиден. Поэтому применить-то они могут, но что они смогут этим добиться? Если атака будет осуществлена, она будет скорее показательной и решительного воздействия на ситуацию она не окажет».

По словам эксперта, «если говорить о других силовых возможностях США для уничтожения подземных ядерных объектов Ирана, то ставка делалась, прежде всего, на агентурную разведку Израиля, которая действовала на территории Ирана. Но насколько она сохранилась после первого удара Израиля, и могут ли они опять полагаться на эту сеть - это неизвестно. А какие-то другие средства применить непросто. Ядерный же удар - это последнее на что могут пойти США. Но это опрокинет мировую систему безопасности и хоть какой-то пока еще сохранившейся баланс сил. То есть сработает против самих США».