Промежуточные выборы и внешняя политика США

Кремль, как и весь мир, внимательно наблюдает за промежуточными выборами в США, но они являются внутренним делом этой страны, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль, как и весь мир, внимательно наблюдает за промежуточными выборами в США, но они являются внутренним делом этой страны, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы, разумеется, очень внимательно наблюдаем, как и весь мир, собственно", - отметил представитель Кремля на брифинге.

"Президент Трамп останется далее президентом до завершения его президентского срока и будет проводить свою внешнюю политику", - добавил Песков.

Политический аналитик Павел Шипилин полагает, что «в случае если демократы победят на промежуточных выборах, то возможность изменения внешней политики США появится. На сегодня обе ветви власти принадлежат республиканцам, и они фактически поддерживают Трампа. Но в том случае, если выиграют демократы, Конгресс станет могучим противовесом Трампу. И если Трамп проиграет, то внешняя политика США должна изменится».

Однако, по словам эксперта, «что касается возможностей Трампа преодолеть сопротивление демократов в этой сфере, то Трамп видимо что-то приготовил, но серьезных легальных способов преодолеть мнение демократического Конгресса у Трампа нет. Однако он человек непредсказуемый и может что-то предпринять».