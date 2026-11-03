Словарь английского языка Collins выбрал словом 2026 года существительное \"моггинг\". Соответствующее сообщение размещено на сайте словаря.
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Общество
Словарь английского языка Collins выбрал слово 2026 года
3 ноября 2026 / 13:30
© Savvapanf Photo/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Словарь английского языка Collins выбрал словом 2026 года существительное "моггинг". Соответствующее сообщение размещено на сайте словаря.
Согласно опредлению этого слова, "моггинг - это действие с целью превзойти кого-либо или что-либо". Предположительно, оно возникло из молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), которая переводится как "альфа-самец группы".
Как отмечается, "это слово все чаще употребляется представителями поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого".
Словарь Collins издается издательством HarperCollins в шотландском Глазго с 1979 года. В 2025 году словом года по версии Collins стал термин "вайбкодинг", сообщает ТАСС.
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