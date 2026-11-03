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Словарь английского языка Collins выбрал слово 2026 года

Словарь английского языка Collins выбрал слово 2026 года Словарь английского языка Collins выбрал слово 2026 года

Словарь английского языка Collins выбрал словом 2026 года существительное \"моггинг\". Соответствующее сообщение размещено на сайте словаря.

Словарь английского языка Collins выбрал словом 2026 года существительное "моггинг". Соответствующее сообщение размещено на сайте словаря.

Согласно опредлению этого слова, "моггинг - это действие с целью превзойти кого-либо или что-либо". Предположительно, оно возникло из молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), которая переводится как "альфа-самец группы".

Как отмечается, "это слово все чаще употребляется представителями поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого".

Словарь Collins издается издательством HarperCollins в шотландском Глазго с 1979 года. В 2025 году словом года по версии Collins стал термин "вайбкодинг", сообщает ТАСС.

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Теги:
#словарь
#английский язык
#collins
#слово года
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