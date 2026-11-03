В КНДР отвергли причастность к атаке на криптобиржу Binance

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опровергла причастность КНДР к атаке на криптовалютную биржу Binance на прошлой неделе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опровергла причастность КНДР к атаке на криптовалютную биржу Binance на прошлой неделе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Федеральное бюро расследований США пытается очернить нас как "государство киберпреступности", говоря, что располагает сведениями о причастности к событию хакерской организации, которая якобы получает поддержку КНДР. Но выступления США представляют собой безосновательный вздор", - подчеркнула она.

Ким Ё Чжон обратила внимание, что Вашингтон постоянно пытается обвинить Пхеньян в причастности к международным киберпреступлениям. В частности, она привела в пример ложные обвинения американских властей в отношении якобы хакерской атаки на криптобиржу Bybit со стороны КНДР.

"Неизменная политическая позиция руководства КНДР - решительно противостоять различным злобным актам в киберпространстве - общем достоянии человечества - и последовательно отвергать любые попытки политизировать кибернетический вопрос и использовать его как средство вмешательства во внутренние дела других стран", - заключила Ким Ё Чжон.

Криптобиржа Binance 29 октября информировала о том, что подверглась хакерской атаке. Ущерб мог составить $6,3 млрд. Пользователи вывели порядка $3,64 млрд после возобновления доступа к функции вывода средств, которая временно не работала после атаки, сообщает ТАСС.