Лукашенко считает, что Трамп помешал Европе развязать ядерный конфликт

Президент США Дональд Трамп помешал Европе развязать ядерный конфликт, ему стоило присудить Нобелевскую премию мира. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Президент США Дональд Трамп помешал Европе развязать ядерный конфликт, ему стоило присудить Нобелевскую премию мира. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Да уже только за то, что Трамп не позволил европейцам развязать ядерный конфликт, ему стоит дать Нобелевскую премию мира. Он действительно сдерживает матушку Европу от третьей мировой войны, которая может завершиться ядерным конфликтом", - подчеркнул глава белорусского государства.

Он также отметил, что политика Трампа поляризует мир и влечет за собой обоснованную критику, но американский лидер, фактически, удерживает мир от третьей мировой войны.

"Хотя американцы и не в нашем регионе, от них зависит многое. Политика президента Трампа поляризует мир и сталкивается с обоснованной критикой. Но ведь Трамп своими действиями, пусть и противоречивыми, по сути, удерживает пока мир от третьей мировой войны, которая может полыхнуть в ядерном формате. И за океаном от этого уже не спрячешься", - указал Лукашенко, сообщает ТАСС.