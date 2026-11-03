Более 10 стран Европы заявили о кибератаках на холодильники

Более 10 европейских стран заявили о хакерских атаках на коммерческие холодильные системы в супермаркетах. Злоумышленники удаленно активировали режим разморозки, что повлекло за собой массовую порчу продуктов, предварительная сумма ущерба исчисляется десятками миллионов евро.

Более 10 европейских стран заявили о хакерских атаках на коммерческие холодильные системы в супермаркетах. Злоумышленники удаленно активировали режим разморозки, что повлекло за собой массовую порчу продуктов, предварительная сумма ущерба исчисляется десятками миллионов евро.

ЧП в большинстве стран произошло в ночь на понедельник и затронуло супермаркеты в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии.

Утром 3 ноября появилась информация о том, что аналогичные атаки зафиксировали еще по меньшей мере в Германии, Италии, Португалии и Дании. В октябре подобные случаи отмечались во Франции, сообщает ТАСС.