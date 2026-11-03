Журналист и участник телепрограммы \"Что? Где? Когда?\" Владислав Быков скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Ольга Деркач.
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Общество
Знаток "Что? Где? Когда?" Владислав Быков умер в возрасте 72 лет
3 ноября 2026 / 14:32
© Eric Thayer/ Getty Images/ТАСС
Журналист и участник телепрограммы "Что? Где? Когда?" Владислав Быков скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Ольга Деркач.
"Слава умер в 09:30", - указала она в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).
Быков также был участником телеигр "Брейн-ринг" и "Своя игра". В "Что? Где? Когда?" он выступал с 1994 по 1997 год. В "Своей игре" вошел в "Золотую дюжину", объединившую 12 лучших игроков.
Он также работал с "Московскими новостями" и "Комсомольской правдой". Вел передачи на радиостанциях "Культура", "Маяк" и "Радио России", сообщает ТАСС.
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