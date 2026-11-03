Журналист и участник телепрограммы \"Что? Где? Когда?\" Владислав Быков скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Ольга Деркач.

Журналист и участник телепрограммы "Что? Где? Когда?" Владислав Быков скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Ольга Деркач.

"Слава умер в 09:30", - указала она в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Быков также был участником телеигр "Брейн-ринг" и "Своя игра". В "Что? Где? Когда?" он выступал с 1994 по 1997 год. В "Своей игре" вошел в "Золотую дюжину", объединившую 12 лучших игроков.

Он также работал с "Московскими новостями" и "Комсомольской правдой". Вел передачи на радиостанциях "Культура", "Маяк" и "Радио России", сообщает ТАСС.