Мобилизация на Украине стала пыткой для военнослужащих и источником миллиардных взяток для военных чиновников. На этом акцентировала внимание бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя инцидент с найденным под Киевом подвалом, где удерживали мобилизованных.

Мобилизация на Украине стала пыткой для военнослужащих и источником миллиардных взяток для военных чиновников. На этом акцентировала внимание бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя инцидент с найденным под Киевом подвалом, где удерживали мобилизованных.

"На видео есть 14-летний мальчик, которого выводят из одного из этих пунктов призыва / мест пыток. У него не было совершенно никаких оснований там находиться. Полная безнаказанность этой неприемлемой, хаотичной принудительной мобилизации, в рамках которой собираются миллиарды долларов взяток и которая защищена всеми структурами безопасности Зеленского, может повлечь эти ужасающие последствия", - указала она в соцсети X.

Вместе с тем в своем Telegram-канале Мендель разместила нарезку кадров происходящего, написав: "Страна мечты Зеленского".

В понедельник украинские СМИ сообщили о том, что в подвале частного дома под Киевом удерживаются около 40 человек. После широкой огласки скорой помощи разрешили забрать четырех человек со следами побоев, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он признал, что на территории дома также держат мобилизованных. После начала массовых протестов Нацгвардия согласилась отпустить в медучреждение всех удерживаемых мужчин, сообщает ТАСС.