ВЦИОМ: 91% россиян полагают, что русский язык способствует объединению народов

Более 90% россиян полагают, что русский язык объединяет народы и формирует единое культурное пространство. Об этом свидетельствуют результаты исследования АЦ ВЦИОМ.

Более 90% россиян полагают, что русский язык объединяет народы и формирует единое культурное пространство. Об этом свидетельствуют результаты исследования АЦ ВЦИОМ.

Как отмечается, основой единства респонденты считают саму Россию как общее пространство жизни (25%), дополняя это исторической памятью (9%) и любовью к Родине (8%). Русский язык расценивается подавляющим большинством (91%) как ключевой инструмент, создающий общее культурное пространство.

Согласно данным опроса, для большинства жителей России контакты с представителями других народов страны являются частью повседневности. Более половины общаются с людьми другой национальности почти каждый день, у 78% есть друзья другой национальности.

Вместе с тем доля одобряющих межнациональный брак члена семьи выросла с 21% в 2020 году до 31% сегодня. При этом 52% воспринимают это нейтрально, а неодобрение высказывают всего 12%.

Опрос проводился 11 и 29 октября текущего года среди 1,6 тыс. российских граждан старше 18 лет, сообщает ТАСС.