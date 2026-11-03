В Румынии заявили, что уже не зависят от газа из России

Румыния на нынешнем этапе не зависит от природного газа из России и рассчитывает, что в будущем откажется от его закупки. С таким заявлением выступил госсекретарь министерства энергетики Румынии Мариус Поша в ходе конференции ADIPEC.

Румыния на нынешнем этапе не зависит от природного газа из России и рассчитывает, что в будущем откажется от его закупки. С таким заявлением выступил госсекретарь министерства энергетики Румынии Мариус Поша в ходе конференции ADIPEC.

"Будем откровенны. Мы не знаем, как будут развиваться события, чем все закончится, какие еще санкции могут быть применены или наоборот. Сегодня ситуация совершенно непредсказуема. Но что касается газоснабжения, то имеющихся в регионе ресурсов нам достаточно. Мы больше не зависим от газа из России - справляемся и без него", - отметил он.

Вместе с тем Поша уточнил, что это вовсе не означает, что страна ждет окончания конфликта для возобновления импорта российского голубого топлива. "Сейчас ситуация стабильна. Но на данный момент мы готовимся к тому, чтобы больше не использовать российский газ", - указал он, сообщает ТАСС.