Мурашко назвал ожирение одним из главных рисков для долголетия

Ожирение вносит наибольший вклад в развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на конгрессе \"Национальное здравоохранение 2026\", сообщают \"Известия\".

Ожирение вносит наибольший вклад в развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение 2026", сообщают "Известия".

"Недавно опубликованные сравнительные данные свидетельствуют о том, что ожирение оказывает наибольшее влияние как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни", - отметил он.

Мурашко указал, что международное сообщество сегодня предпринимает активные меры для борьбы с ожирением. При этом проблема избыточного веса остается актуальной и для системы здравоохранения в России, заключил он, передает ТАСС.