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Мурашко назвал ожирение одним из главных рисков для долголетия

Мурашко назвал ожирение одним из главных рисков для долголетия Мурашко назвал ожирение одним из главных рисков для долголетия

Ожирение вносит наибольший вклад в развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на конгрессе \"Национальное здравоохранение 2026\", сообщают \"Известия\".

Ожирение вносит наибольший вклад в развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение 2026", сообщают "Известия".

"Недавно опубликованные сравнительные данные свидетельствуют о том, что ожирение оказывает наибольшее влияние как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни", - отметил он.

Мурашко указал, что международное сообщество сегодня предпринимает активные меры для борьбы с ожирением. При этом проблема избыточного веса остается актуальной и для системы здравоохранения в России, заключил он, передает ТАСС.

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Теги:
#риск
#мурашко
#ожирение
#долголетие
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