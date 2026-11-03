Ожирение вносит наибольший вклад в развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на конгрессе \"Национальное здравоохранение 2026\", сообщают \"Известия\".
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Мурашко назвал ожирение одним из главных рисков для долголетия
3 ноября 2026 / 15:30
© Александр Щербак/ ТАСС
Ожирение вносит наибольший вклад в развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение 2026", сообщают "Известия".
"Недавно опубликованные сравнительные данные свидетельствуют о том, что ожирение оказывает наибольшее влияние как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни", - отметил он.
Мурашко указал, что международное сообщество сегодня предпринимает активные меры для борьбы с ожирением. При этом проблема избыточного веса остается актуальной и для системы здравоохранения в России, заключил он, передает ТАСС.
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