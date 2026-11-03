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Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 265 беспилотников ВСУ

Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 265 беспилотников ВСУ Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 265 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 1 265 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 1 265 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 265 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#россия
#пво
#украина
#сутки
#бпла
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