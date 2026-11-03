Матвиенко назвала слово, наиболее точно передающее суть россиян

Председатель СФ Валентина Матвиенко полагает, что слово \"единство\" наиболее точно передает суть российского народа. Об этом она заявила при общении со студентами Шэньсийского педагогического университета.

Председатель СФ Валентина Матвиенко полагает, что слово "единство" наиболее точно передает суть российского народа. Об этом она заявила при общении со студентами Шэньсийского педагогического университета.

"Я бы сказала, это сострадание, милосердие, знаете, ключевое слово - единство. Россия - многонациональная страна, она связывает более двух сотен народов, разные языки и культуры. Единство в том, что сплачивает нас, в том, что у каждого народа есть общий культурный код, есть общее понимание Родины, общее понимание ценностей и традиций. Это крайне важно", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какое слово наиболее точно отражает характер российского народа.

Матвиенко также отметила, что ключевой фактор единства позволяет многонациональной стране на протяжении своей истории жить в мире и согласии, сообщает ТАСС.