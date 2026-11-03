Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 ноября 2026 / 18:44
КОТИРОВКИ
USD
03/11
80.9734
EUR
03/11
90.4635
Новости часа
Пресс-секретарь Навроцкого считает Туска диктатором Лукашенко допустил завершение украинского конфликта в ближайшие месяцы
Москва
3 ноября 2026 / 18:44
Котировки
USD
03/11
currency
80.9734
0.0000
EUR
03/11
currency
90.4635
0.0000
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
1 ноября 2026 / 10:26
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Союз России и Белоруссии / Переговоры по Украине
Безопасность

Лукашенко допустил завершение украинского конфликта в ближайшие месяцы

Лукашенко допустил завершение украинского конфликта в ближайшие месяцы Лукашенко допустил завершение украинского конфликта в ближайшие месяцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что боевые действия на Украине в ближайшие месяцы закончатся.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что боевые действия на Украине в ближайшие месяцы закончатся.

"Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Сил и ресурсов нет, устали все", - отметил он, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. 

Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона хочет скорейшего разрешения украинского кризиса. 

"Нигде не надо ничего нагнетать. Хватит всем нефти, газа и других ресурсов. Надо договориться хотя бы о простом: прекратить стрелять друг в друга. На этом основана и позиция Минска. Мы хотим скорейшего мирного урегулирования. Ведь кровопролитное противостояние, в которое оказались втянуты два братских нам народа, разворачивается прямо у нашей границы", - указал он, передает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#украина
#конфликт
#лукашенко
#завершение
Также по теме:
02.11.2026 22:46
Лавров прибыл в Белоруссию
02.11.2026 20:30
Москва и Минск подтвердили союзнический характер отношений
27.10.2026 16:15
Delfi: в Латвии продлят запрет на автобусные рейсы в Россию и Белоруссию
22.10.2026 19:17
Лукашенко: война не нужна никому, но нужно быть к ней готовыми
22.10.2026 17:30
Белоусов: НАТО, ЕС и Киев осознанно усиливают напряженность
13.10.2026 16:46
Лукашенко назвал причину подготовки Белоруссии к войне
12.10.2026 17:15
Лукашенко выразил удивление из-за нежелания Польши покупать дрова в Белоруссии
07.10.2026 13:31
Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор
05.10.2026 14:31
Лукашенко назвал "паломничеством" поездки белорусов в Москву
02.10.2026 19:33
Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
16:32
Пресс-секретарь Навроцкого считает Туска диктатором
16:16
Лукашенко допустил завершение украинского конфликта в ближайшие месяцы
15:59
Матвиенко назвала слово, наиболее точно передающее суть россиян
15:45
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 265 беспилотников ВСУ
15:30
Мурашко назвал ожирение одним из главных рисков для долголетия
15:14
В Румынии заявили, что уже не зависят от газа из России
14:59
ВЦИОМ: 91% россиян полагают, что русский язык способствует объединению народов
14:45
Мендель: призыв в армию на Украине стал пыткой и источником взяток
14:32
Знаток "Что? Где? Когда?" Владислав Быков умер в возрасте 72 лет
14:15
Более 10 стран Европы заявили о кибератаках на холодильники
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО