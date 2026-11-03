Лукашенко допустил завершение украинского конфликта в ближайшие месяцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что боевые действия на Украине в ближайшие месяцы закончатся.

"Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Сил и ресурсов нет, устали все", - отметил он, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона хочет скорейшего разрешения украинского кризиса.

"Нигде не надо ничего нагнетать. Хватит всем нефти, газа и других ресурсов. Надо договориться хотя бы о простом: прекратить стрелять друг в друга. На этом основана и позиция Минска. Мы хотим скорейшего мирного урегулирования. Ведь кровопролитное противостояние, в которое оказались втянуты два братских нам народа, разворачивается прямо у нашей границы", - указал он, передает ТАСС.