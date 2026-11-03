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Политика

Пресс-секретарь Навроцкого считает Туска диктатором

Пресс-секретарь Навроцкого считает Туска диктатором Пресс-секретарь Навроцкого считает Туска диктатором

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич в интервью радиостанции RMF24 назвал премьера страны Дональда Туска диктатором.

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич в интервью радиостанции RMF24 назвал премьера страны Дональда Туска диктатором.

"В минувшую пятницу Дональд Туск продемонстрировал, что является диктатором. Он вошел в Конституционный суд с помощью полицейских дубинок", - отметил пресс-секретарь.

Он выразил уверенность, что судья Анна Корвин-Петровская, к которой перешли полномочия исполняющего обязанности руководителя Конституционного суда (КС) после отстранения его предыдущего главы Богдана Свенчковского, "является узурпатором" и "не имеет никакой власти". "Она появилась в КС при использовании огромных сил полиции и спецслужб", - указал Леськевич.

В понедельник председатель Верховного суда Польши Збигнев Капиньский заявил, что в ходе массовых протестов против смещения Свенчковского на территорию КС были введены более 1 тыс. сотрудников полиции.

Протесты у здания КС в центре Варшавы разразились после решения Туска назначить судьей КС бывшего члена его правительства Мачея Берека. В ночь на 31 октября протестующие пытались прорваться через ограждение суда, были задержаны четыре человека, сообщает ТАСС.

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Теги:
#польша
#навроцкий
#туск
#диктатор
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