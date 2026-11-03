Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News назвал ничтожными $30 млрд, потраченных на военную операцию против Ирана.

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News назвал ничтожными $30 млрд, потраченных на военную операцию против Ирана.

"Я слушал очень глупого конгрессмена, который говорил о $30 млрд, потраченных на войну с Ираном. Это сущий пустяк, поскольку мы заработали в разы больше на Венесуэле", - отметил американский лидер.

По его словам, Соединенные Штаты в конфликте с исламской республикой действуют с позиции силы, и "есть очень хорошие шансы" на то, что стороны смогут заключить сделку.

В понедельник Трамп заявил, что не планирует возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 3 ноября.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс 2 ноября отметил, что на консультациях между Вашингтоном и Тегераном о прекращении конфликта был достигнут "определенный прогресс", сообщает ТАСС.