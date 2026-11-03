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Политика

Додон обратился к Санду с призывом помиловать Гуцул

Додон обратился к Санду с призывом помиловать Гуцул Додон обратился к Санду с призывом помиловать Гуцул

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал главу республики Майю Санду помиловать отстраненную от руководства Гагаузией Евгению Гуцул после избрания нового главы автономии.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал главу республики Майю Санду помиловать отстраненную от руководства Гагаузией Евгению Гуцул после избрания нового главы автономии.

"Как пятый президент Молдавии, я обращаюсь к вам с призывом проявить человечность и христианское милосердие и помиловать госпожу Евгению Гуцул, которая к тому же является матерью двоих несовершеннолетних детей - детей, которые ежедневно ждут ее дома", - следует из текста послания, размещенного в Telegram-канале Додона.

"После 15 ноября в должность башкана Гагаузии вступит новый человек. Ваши отношения с автономией начнутся с чистого листа. В этих условиях освобождение госпожи Евгении Гуцул уже не может повлиять на политическую ситуацию в Гагаузии", - указал он.

Помилование могло бы стать жестом политического примирения между Кишиневом и Гагаузией, а также ее жителями, подчеркнул политик.

Обострение отношений с регионом началось после победы на выборах в 2023 году Гуцул и ее заявлений о стремлении укреплять дружественные связи с Россией. В прошлом году Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по делу о нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Свою вину политик не признала.

В ноябре 2026 года в автономии параллельно пройдут досрочные выборы нового руководителя, а также очередные выборы депутатов Народного собрания Гагаузии, сообщает ТАСС.

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Теги:
#санду
#помилование
#гуцул
#додон
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