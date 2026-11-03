При крушении бизнес-джета в округе Палм-Бич (штат Флорида) погиб 44-летний мультимиллионер, гендиректор компаний по разработке ПО Renetion и RB2B Адам Робинсон вместе с семьей. Об этом информировала газета New York Post.
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Общество
NY Post: в результате крушения самолета во Флориде погибла семья мультимиллионера
3 ноября 2026 / 17:32
© REUTERS/ Giorgio Viera/ТАСС
При крушении бизнес-джета в округе Палм-Бич (штат Флорида) погиб 44-летний мультимиллионер, гендиректор компаний по разработке ПО Renetion и RB2B Адам Робинсон вместе с семьей. Об этом информировала газета New York Post.
Как отмечается, на борту, помимо двух пилотов, находился Робинсон с женой, двое их детей в возрасте четырех и двух лет, няня, а также друзья семьи. Всего в самолете было девять человек, никто не выжил.
В минувшее воскресенье бизнес-джет Learjet 60 потерпел крушение недалеко от города Гринэйкрс в округе Палм-Бич. Причина крушения пока неизвестна, сообщает ТАСС.
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