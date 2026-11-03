NY Post: в результате крушения самолета во Флориде погибла семья мультимиллионера

При крушении бизнес-джета в округе Палм-Бич (штат Флорида) погиб 44-летний мультимиллионер, гендиректор компаний по разработке ПО Renetion и RB2B Адам Робинсон вместе с семьей. Об этом информировала газета New York Post .

При крушении бизнес-джета в округе Палм-Бич (штат Флорида) погиб 44-летний мультимиллионер, гендиректор компаний по разработке ПО Renetion и RB2B Адам Робинсон вместе с семьей. Об этом информировала газета New York Post.

Как отмечается, на борту, помимо двух пилотов, находился Робинсон с женой, двое их детей в возрасте четырех и двух лет, няня, а также друзья семьи. Всего в самолете было девять человек, никто не выжил.

В минувшее воскресенье бизнес-джет Learjet 60 потерпел крушение недалеко от города Гринэйкрс в округе Палм-Бич. Причина крушения пока неизвестна, сообщает ТАСС.