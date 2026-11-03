Иран пригрозил ударами по американским военным объектам в Европе

Действующий депутат Меджлиса Ирана, экс-глава МИД (2005-2010 годы) Манучехр Моттаки предостерег Европу от участия в военных действиях против исламской республики, передает телерадиовещательная корпорация IRIB .

Действующий депутат Меджлиса Ирана, экс-глава МИД (2005-2010 годы) Манучехр Моттаки предостерег Европу от участия в военных действиях против исламской республики, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Он подверг критике страны Запада, такие как Великобритания, Германия, Италия и Португалия, в предоставлении своих военных баз истребителям США, которые проводили военные операции против Ирана.

"Разумеется, если мы хотим выйти за пределы региона, который обсуждается в эти дни, то эти места за пределами региона - это те, которые использовались против нас. Сегодня географическая область, к которой применима эта концепция, - это Европа", - указал политик.

Он потребовал от стран, помогавших Соединенным Штатам, принести извинения иранскому народу, предупредив, что ракеты Тегерана могут достичь и Европы, сообщает ТАСС.