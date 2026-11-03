Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 ноября 2026 / 20:18
КОТИРОВКИ
USD
03/11
80.9734
EUR
03/11
90.4635
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 105 военных Лукашенко: Белоруссия не намерена ловить нелегалов, идущих в ЕС
Москва
3 ноября 2026 / 20:18
Котировки
USD
03/11
currency
80.9734
0.0000
EUR
03/11
currency
90.4635
0.0000
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
1 ноября 2026 / 10:26
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Евроведение / Иранский кризис
Безопасность

Иран пригрозил ударами по американским военным объектам в Европе

Иран пригрозил ударами по американским военным объектам в Европе Иран пригрозил ударами по американским военным объектам в Европе

Действующий депутат Меджлиса Ирана, экс-глава МИД (2005-2010 годы) Манучехр Моттаки предостерег Европу от участия в военных действиях против исламской республики, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Действующий депутат Меджлиса Ирана, экс-глава МИД (2005-2010 годы) Манучехр Моттаки предостерег Европу от участия в военных действиях против исламской республики, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Он подверг критике страны Запада, такие как Великобритания, Германия, Италия и Португалия, в предоставлении своих военных баз истребителям США, которые проводили военные операции против Ирана.

"Разумеется, если мы хотим выйти за пределы региона, который обсуждается в эти дни, то эти места за пределами региона - это те, которые использовались против нас. Сегодня географическая область, к которой применима эта концепция, - это Европа", - указал политик. 

Он потребовал от стран, помогавших Соединенным Штатам, принести извинения иранскому народу, предупредив, что ракеты Тегерана могут достичь и Европы, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#сша
#удары
#иран
#европа
#военные объекты
Также по теме:
03.11.2026 18:15
Лукашенко: Белоруссия не намерена ловить нелегалов, идущих в ЕС
03.11.2026 16:32
Пресс-секретарь Навроцкого считает Туска диктатором
03.11.2026 13:57
Лукашенко считает, что Трамп помешал Европе развязать ядерный конфликт
02.11.2026 20:14
Стубб: разговор с Путиным послужил элементом сдерживания
02.11.2026 19:45
Петр Павел заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине
02.11.2026 17:45
Бельгийский монарх отложил решение по отставке премьера
02.11.2026 14:33
Премьер Бельгии подал королю прошение об отставке
02.11.2026 12:14
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии после обработки 100% бюллетеней
30.10.2026 20:17
Канада присоединится к ЕС в финансировании Украины в 2027 году
30.10.2026 18:43
Мерц: конфликт вокруг Ирана обошелся Европе более чем в €100 млрд
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
18:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 105 военных
18:15
Лукашенко: Белоруссия не намерена ловить нелегалов, идущих в ЕС
17:58
Песков: нежелающие воевать за Киев могут сдаваться в плен ВС РФ
17:45
Иран пригрозил ударами по американским военным объектам в Европе
17:32
NY Post: в результате крушения самолета во Флориде погибла семья мультимиллионера
17:15
Додон обратился к Санду с призывом помиловать Гуцул
16:58
Трамп назвал "сущим пустяком" расходы в $30 млрд на конфликт с Ираном
16:32
Пресс-секретарь Навроцкого считает Туска диктатором
16:16
Лукашенко допустил завершение украинского конфликта в ближайшие месяцы
15:59
Матвиенко назвала слово, наиболее точно передающее суть россиян
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО