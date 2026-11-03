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Песков: нежелающие воевать за Киев могут сдаваться в плен ВС РФ

Песков: нежелающие воевать за Киев могут сдаваться в плен ВС РФ Песков: нежелающие воевать за Киев могут сдаваться в плен ВС РФ

Мобилизованные граждане Украины, которые не желают воевать за киевский режим, могут сдаваться в плен российским ВС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Мобилизованные граждане Украины, которые не желают воевать за киевский режим, могут сдаваться в плен российским ВС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, они могут сдаваться в плен российским военным. На это мы обращаем внимание уже на протяжении достаточно длительного времени", - указал он.

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Теги:
#песков
#вс рф
#плен
#киевский режим
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