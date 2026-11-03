Мобилизованные граждане Украины, которые не желают воевать за киевский режим, могут сдаваться в плен российским ВС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Безопасность
Песков: нежелающие воевать за Киев могут сдаваться в плен ВС РФ
3 ноября 2026 / 17:58
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Мобилизованные граждане Украины, которые не желают воевать за киевский режим, могут сдаваться в плен российским ВС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, они могут сдаваться в плен российским военным. На это мы обращаем внимание уже на протяжении достаточно длительного времени", - указал он.
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