Песков: нежелающие воевать за Киев могут сдаваться в плен ВС РФ

Мобилизованные граждане Украины, которые не желают воевать за киевский режим, могут сдаваться в плен российским ВС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Мобилизованные граждане Украины, которые не желают воевать за киевский режим, могут сдаваться в плен российским ВС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, они могут сдаваться в плен российским военным. На это мы обращаем внимание уже на протяжении достаточно длительного времени", - указал он.