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Лукашенко: Белоруссия не намерена ловить нелегалов, идущих в ЕС

Лукашенко: Белоруссия не намерена ловить нелегалов, идущих в ЕС Лукашенко: Белоруссия не намерена ловить нелегалов, идущих в ЕС

Белоруссия не будет в условиях действия санкций ловить нелегальных мигрантов, которые следуют в Европейский союз. На этом акцентировал внимание президент республики Александр Лукашенко, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Белоруссия не будет в условиях действия санкций ловить нелегальных мигрантов, которые следуют в Европейский союз. На этом акцентировал внимание президент республики Александр Лукашенко, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Я открыто сказал: вы меня санкциями душите, петлю на шею накинули, а я буду ловить кого-то, вас защищать. Так было до этих санкций. Вы применили санкции, начали нас душить. И вы хотите, чтобы я продолжал эту политику? Мы не будем никого ловить", - подчеркнул он.

Глава белорусского государства также отметил, что мигранты едут в ЕС по приглашению стран сообщества. "Тем более, вы их туда звали. У вас не хватает людских ресурсов. Ну так вы их принимайте и создайте человеческие условия", - добавил он, сообщает ТАСС

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Теги:
#ес
#санкции
#белоруссия
#лукашенко
#нелегалы
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