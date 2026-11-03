Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 105 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
1 ноября 2026 / 10:26
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 105 военных
3 ноября 2026 / 18:30
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 105 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 140 человек, от действий группировок "Запад" - до 210, "Южная" - свыше 175, "Центр" - до 340, на направлении "Восток" - до 215 и "Днепр" - до 25 военных.
Также по теме:
03.11.2026 17:58Песков: нежелающие воевать за Киев могут сдаваться в плен ВС РФ
03.11.2026 15:45Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 265 беспилотников ВСУ
02.11.2026 18:15Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 925 военных
30.10.2026 19:58Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6,9 тыс. дронов ВСУ
30.10.2026 15:58Российские ВС за неделю освободили три населенных пункта
Актуально