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Экономика

Трубопровод Saudi Aramco в обход Ормуза окупился за 15 дней

Трубопровод Saudi Aramco в обход Ормуза окупился за 15 дней Трубопровод Saudi Aramco в обход Ормуза окупился за 15 дней

Затраты на строительство трубопровода \"Восток - Запад\", позволяющего поставлять нефть в обход Ормузского пролива, после начала конфликта на Ближнем Востоке окупились за две недели. Об этом заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер во время телефонной конференции.

Затраты на строительство трубопровода "Восток - Запад", позволяющего поставлять нефть в обход Ормузского пролива, после начала конфликта на Ближнем Востоке окупились за две недели. Об этом заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер во время телефонной конференции.

"Нынешний долгосрочный подход к инвестированию подтвержден трубопроводом "Восток - Запад", где все наши затраты на сооружение были возмещены примерно за 15 дней в условиях нынешних перебоев торговых потоков региона", - отметил он.

Что касается атак на инфраструктуру компании, Нассер указал, что Aramco может оперативно восстанавливать поврежденные объекты - примерно в шесть раз быстрее, чем в среднем по отрасли. В целом Aramco может параллельно реагировать примерно на 10 инцидентов с инфраструктурой, сохраняя эффективность. "Именно поэтому нам удается восстанавливать работу объектов за считаные дни", - обратил внимание он.

Трубопровод "Восток - Запад" протяженностью порядка 1,2 тыс. км соединяет нефтяные месторождения Восточной провинции Саудовской Аравии с портом Янбу на побережье Красного моря. Первоначально его мощность составляла 1,8-2 млн б/с, сегодня выросла до 7 млн б/с, сообщает ТАСС.

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Теги:
#ормуз
#обход
#затраты
#трубопровод
#saudi aramco
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