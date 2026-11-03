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Президент включил Кожемяко в состав Совбеза РФ

Президент включил Кожемяко в состав Совбеза РФ Президент включил Кожемяко в состав Совбеза РФ

Глава российского государства Владимир Путин своим указом включил вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Олега Кожемяко в состав Совета безопасности страны.

Глава российского государства Владимир Путин своим указом включил вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Олега Кожемяко в состав Совета безопасности страны.

Вместе с тем из состава Совбеза исключен Юрий Трутнев, который покинул пост вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке и перешел на должность помощника главы государства.

Совет безопасности - конституционный совещательный орган при президенте. Его главная задача состоит в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для президента.

Членов и постоянных членов Совбеза назначает глава государства, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#состав
#совбез рф
#кожемяко
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