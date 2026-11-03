Глава российского государства Владимир Путин своим указом включил вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Олега Кожемяко в состав Совета безопасности страны.
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
1 ноября 2026 / 10:26
Политика
Президент включил Кожемяко в состав Совбеза РФ
3 ноября 2026 / 18:58
© Александр Казаков/ ТАСС
Глава российского государства Владимир Путин своим указом включил вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Олега Кожемяко в состав Совета безопасности страны.
Вместе с тем из состава Совбеза исключен Юрий Трутнев, который покинул пост вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке и перешел на должность помощника главы государства.
Совет безопасности - конституционный совещательный орган при президенте. Его главная задача состоит в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для президента.
Членов и постоянных членов Совбеза назначает глава государства, сообщает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
02.11.2026 19:32Матвиенко заявила, что обсудила в КНР вопрос безвизового режима с РФ
02.11.2026 17:58NYT: Путин успешно разрушает стратегию Запада по изоляции России
02.11.2026 13:45Pečat: Путин является гарантом благополучного будущего Европы
30.10.2026 22:19Лавров провел переговоры с главой МИД Японии на полях G20
30.10.2026 21:18ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 75% российских граждан
30.10.2026 20:57Мишустин назначил Андрианову врио главы Росавиации
30.10.2026 13:15ФОМ: о доверии Путину заявили 72% опрошенных россиян
30.10.2026 10:39Грушко призвал Запад отменить санкции против России
Актуально