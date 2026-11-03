Лавров: для ЕС перемирие на Украине является способом получить передышку

Призывы Евросоюза к заключению перемирия под различными предлогами нужны для продолжения войны на Украине. Уверенность в этом выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пленарного заседания высокого уровня IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Призывы Евросоюза к заключению перемирия под различными предлогами нужны для продолжения войны на Украине. Уверенность в этом выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пленарного заседания высокого уровня IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Когда мы слышим стенания в случае с украинским кризисом, который Брюссель превратил в жупел борьбы с Россией, с призывами немедленно прекратить огонь, договориться о перемирии энергетическом, продовольственном, воздушном, морском - все это нужно не для мира. Мы не раз в этом убеждались", - указал он.

"Все эти стенания, направлены исключительно на предоставление Киеву передышки для восстановления боевого потенциала за счет внешних спонсоров", - подчеркнул Лавров.

Говоря о принципах урегулирования украинского конфликта, министр отметил, что РФ настаивает "не на временном прекращении огня, а на надежном исключении первопричин кризиса, а именно стратегических угроз безопасности РФ с западного направления, ущемления гарантированных Уставом ООН и Конституцией Украины прав русского и русскоязычного населения всей территории этой страны и, разумеется, на истреблении идеологии нацизма", сообщает ТАСС.