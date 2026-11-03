Иран настаивает на признании суверенитета над Ормузским проливом

Признание суверенитета Ирана над Ормузским - одно из условий для достижения устойчивой безопасности в регионе. С соответствующим заявлением выступил начальник Генерального штаба ВС Ирана и командующий Центральным штабом \"Хатам аль-Анбия\" генерал-майор Али Абдоллахи, передает иранское агентство Tasnim.

Признание суверенитета Ирана над Ормузским - одно из условий для достижения устойчивой безопасности в регионе. С соответствующим заявлением выступил начальник Генерального штаба ВС Ирана и командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Абдоллахи, передает иранское агентство Tasnim.

"Официальное признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом", - сказано в одном из пунктов послания иранского военачальника. В числе других условий он выделил полное снятие санкций против Ирана, разблокирование активов, компенсацию ущерба за военные действия против исламской республики.

Абдоллахи также настаивает на гарантиях того, чтобы агрессия против Ирана не повторилась, а также на "создании системы безопасности в Западной Азии силами самих стран региона", сообщает ТАСС.