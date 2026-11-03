Путин назвал единые для всех ценности

Базовые ценности, в числе которых забота о семье и Родине, одинаковые у всех людей. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Базовые ценности, в числе которых забота о семье и Родине, одинаковые у всех людей. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

"Гордость за свою культуру и традиции неотделимы от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой, а культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее. Ведь базовые ценности - любовь к семье, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине, и малой родине, и большой нашей великой России - у всех одни", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что единство народов является фундаментальным условием для сохранения России, ее суверенитета и территориальной целостности.

Он призвал участников никогда об этом не забывать во время своей работы, сообщает ТАСС.