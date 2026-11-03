Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $101 за баррель впервые с 8 октября текущего года.
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Экономика
Цена нефти Brent впервые с 8 октября опускалась ниже $101 за баррель
3 ноября 2026 / 19:45
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $101 за баррель впервые с 8 октября текущего года.
По состоянию на 16:45 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 3,72% и торговалась на уровне $100,8 за баррель.
На 16:52 мск цена нефти Brent замедлила снижение и составляла $101,66 за баррель (-2,97%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в декабре снижалась на 1,94% и находилась на отметке в $94,59 за баррель, следует из данных площадки.
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