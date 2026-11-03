Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила Илияну Йотову избранным президентом, а Кирила Вылчева избранным вице-президентом страны.
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Политика
ЦИК Болгарии подтвердил победу Илияны Йотовой на выборах президента
3 ноября 2026 / 19:59
© REUTERS/ Spasiyana Sergieva/ТАСС
Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила Илияну Йотову избранным президентом, а Кирила Вылчева избранным вице-президентом страны.
Согласно результатам второго тура выборов, Йотова и Вылчев получили 57,566% голосов избирателей, они заручились поддержкой свыше 1 093 852 человека. За Андрея Гюрова и Георгия Кандева проголосовали 39,483% (750 251).
Избирательная активность во втором туре голосования составила 28,67%, в нем приняли участие 1 902 933 избирателя, в первом туре 1,525 млн.
Ожидается, что избранные Йотова и Вылчев вступят в должность президента и вице-президента страны на пять лет 22 января 2027 года, сообщает ТАСС.
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