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ЦИК Болгарии подтвердил победу Илияны Йотовой на выборах президента

ЦИК Болгарии подтвердил победу Илияны Йотовой на выборах президента ЦИК Болгарии подтвердил победу Илияны Йотовой на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила Илияну Йотову избранным президентом, а Кирила Вылчева избранным вице-президентом страны.

Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила Илияну Йотову избранным президентом, а Кирила Вылчева избранным вице-президентом страны.

Согласно результатам второго тура выборов, Йотова и Вылчев получили 57,566% голосов избирателей, они заручились поддержкой свыше 1 093 852 человека. За Андрея Гюрова и Георгия Кандева проголосовали 39,483% (750 251).

Избирательная активность во втором туре голосования составила 28,67%, в нем приняли участие 1 902 933 избирателя, в первом туре 1,525 млн.

Ожидается, что избранные Йотова и Вылчев вступят в должность президента и вице-президента страны на пять лет 22 января 2027 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#болгария
#президент
#цик
#илияна йотова
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