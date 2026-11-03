Трамп: США к концу года прекратят финансировать Израиль

Американские власти к концу 2026 года откажутся от ежегодного финансирования Израиля в размере $4 млрд. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Американские власти к концу 2026 года откажутся от ежегодного финансирования Израиля в размере $4 млрд. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

"Что касается выплат Израилю, то мы с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заключили сделку, в соответствии с которой мы ежегодно платим Израилю $4 млрд. Мы условились еще несколько месяцев назад, что мы прекращаем выплаты, и они с этим согласны, так как они стали очень успешной страной", - отметил американский лидер.

Он не уточнил, о помощи в какой сфере идет речь. Вместе с тем президент указал, что разговор о прекращении финансирования инициировал глава правительства еврейского государства. "Он затронул эту тему и сказал: "Думаю, что будет уместно, если мы не будем получать помощь", так как он понимает, что это один из спорных вопросов", - сказал Трамп, назвав Израиль "намного более надежным" союзником, чем большинство других государств, сообщает ТАСС.