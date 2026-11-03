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Песков: европейцы долго не могут определиться, кто у них получит право вести диалог с РФ

Песков: европейцы долго не могут определиться, кто у них получит право вести диалог с РФ Песков: европейцы долго не могут определиться, кто у них получит право вести диалог с РФ

В Европе очень долго не могут решить, кто у них может вести диалог с Россией. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ИС \"Вести\" .

В Европе очень долго не могут решить, кто у них может вести диалог с Россией. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ИС "Вести" .

"Что касается европейцев, они же очень долго не могут определиться, кто у них имеет право разговаривать с Россией. У них нужно спрашивать разрешения сначала там и так далее, друг у друга", - указал он.

В связи с этим в Европе продолжаются сложные процессы избрания лиц, которые будут наделены полномочиями вести переговоры с Россией, отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

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Теги:
#россия
#песков
#европа
#диалог
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