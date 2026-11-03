В Европе очень долго не могут решить, кто у них может вести диалог с Россией. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ИС \"Вести\" .
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Политика
Песков: европейцы долго не могут определиться, кто у них получит право вести диалог с РФ
3 ноября 2026 / 20:31
© Артем Геодакян/ ТАСС
В Европе очень долго не могут решить, кто у них может вести диалог с Россией. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ИС "Вести" .
"Что касается европейцев, они же очень долго не могут определиться, кто у них имеет право разговаривать с Россией. У них нужно спрашивать разрешения сначала там и так далее, друг у друга", - указал он.
В связи с этим в Европе продолжаются сложные процессы избрания лиц, которые будут наделены полномочиями вести переговоры с Россией, отметил представитель Кремля, передает ТАСС.
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